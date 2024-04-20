وزارة الشباب : تبدأ أولي تقييم مبادرات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية بمحافظة القليوبية

بالتعاون مع اليونيســف

• لجنة التقييم : برنامج « نتشارك » ساهم في خلق مبادرات تنموية نوعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية لشباب الجمهورية الجديدة نحو آفاق أرحب في كل المجالات

في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية ، بدأت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " ، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، أولي تقييم مبادرات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية ، بمحافظة القليوبية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وقدم المشاركون في البرنامج 40 مبادرة مجتمعية جاء أبرزها ( صحتها أمانة ، عملني برفق " متعنفنيش" اتعلم حرفة ، سعادتهم مهمتنا ، قريتنا الجميلة ، فكروا قبل ما تتطلقوا ،عيلة وحدة ، بينا الحياة جميلة ،توصل بالسلامة

صحة و عافية ، كوني انتي ، أخلاقنا ،

(ESCRApsالمخلفات الالكترونيًا

اشادت اللجنه المختصة بتقييم المبادرات بالمشاركين في البرنامج مؤكدين أن وزارة الشباب والرياضة تسعي من خلال برنامج « نتشارك " الي خلق مبادرات تنموية نوعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية لشباب الجمهورية الجديدة نحو آفاق أرحب في كل المجالات ، إلي جانب إعداد جيل من القياديين والمبادرين الشباب يتميز بفكر تنموي إبداعي ورؤى جديدة تنسجم وتواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة في مجال التنمية، بالإضافة إلى تأهيل القيادات الشابة والمبادرين الشباب بالمهارات والقدرات للمساهمة في معالجة التحديات التنموية المحورية في مجتمعاتهم بوسائل وأدوات غير تقليدية، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية وتشجيع الاتجاهات الإيجابية لإعداد وتأهيل وتمكين الشباب بالمعارف والمهارات القيادية والعمل الريادي التنموي، وعلى الفهم المتعمق والشامل لمتطلبات العمل القيادي والريادي المجتمعي التنموي، وعلى التفكير الإبداعي، وإبراز المبادرات والمشاريع بأدوات ابتكارية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، الأستاذة راندا البيطار ، مدير عام برلماني الطلائع والشباب بالوزارة ، لجنة متخصصه من استشاري البرنامج "

ويستهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع" نتشارك "، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر .

وتأتي استراتيجيه البرنامج نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة "

ومن المقرر ان تتم عنلية تقييم مبادرات البرنامج داخل 15 محافظة هي ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر ) .





