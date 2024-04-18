محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات بمنفلوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب هشام شندى رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، اليوم الخميس، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، بمناسبة إحتفالات المحافظة الرسمية بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام ويمثل تخليدًا وإحياءًا لذكرى إنتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، والأنبا ثاؤفيلوس أسقف إيبارشية منفلوط للاقباط الارثوذوكس، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للابنية التعليمية بأسيوط، وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد، وأحمد سيد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وعبدالتواب محمد ومحمود ياسين نائبي رئيس المركز وبعض القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وتبادل المحافظ ورئيس الأركان ومدير الأمن الدروع التذكارية، بديوان عام المحافظة، إحتفالًا بتلك المناسبة وذلك بحضور لفيف من الاعلاميين.

وتوجه المحافظ ومرافقوه إلى قرية بني عديات بمركز منفلوط لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء حيث كان في استقبالهم فرق الكشافة والمزمار البلدي وفرق الفنون الشعبية.

وقام محافظ أسيوط ورئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير أمن أسيوط، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقرية بني عديات وسط مراسم من الموسيقى العسكرية وحرس الشرف وعروض لفرقة الكشافة والطلائع والشباب وحملة الأعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجًا بالاحتفالات وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تقديرًا لما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

وفي انتهاء المراسم، شهد محافظ أسيوط، مؤتمرًا جماهيرًا مع أهالي قرية بني عدي بحضور مشايخ وعمد القرية والقرى المجاورة والقيادات الشعبية والطبيعية والعشرات من المواطنين.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم عرض لفقرة شعرية للطالبة علياء عامر عضو مراكز شباب مصر وقدم المحافظ التهنئة للاهالي ولجميع الحضور، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير على كافة ربوع مصر ، موجهاً التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لها.

وأكد المحافظ، على أهمية إحياء ذكرى العيد القومي للمحافظة والذى يعيد الى اذهاننا بطولات وتضحيات أبناء قرية بنى عديات في الدفاع عن وطننا الغالي ضد الحملة الفرنسية، لافتًا إلى أهمية الالتفاف خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية الكبرى التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى غير وجه الريف المصري، ويستهدف في مرحلته الأولى بالمحافظة 149 قرية بعدد 7 مراكز وبلغ إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها أكثر من 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه مصري حتى الآن، وشمل التطوير كافة القطاعات، موجهًا الشكر والتحية لرئيس الجمهورية لاهتمامه بمحافظات الصعيد وتحقيق برامج التنمية تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط، تستكمل إحتفالاتها بالعيد القومي مساء اليوم بتنظيم عرض كرنفالي أمام ديوان عام المحافظة يتضمن عروضًا فنية وفلكلورية متنوعة منها المزمار البلدي والفنون الشعبية ومسيرة لحاملي الأعلام والشباب ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الاسلامي والمسيحي وطابور عرض يشارك فيه الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وفرق مديرية الثقافة وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وممثلين عن مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات حاملين أعلام مصر والمحافظة كما يتم تنظيم كرنفال للاطفال بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط يتضمن ورش رسم وحفلات سمر للاطفال وتوزيع الهدايا.