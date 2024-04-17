حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال ، تحت إشراف سمير البلكيمي مدير إدارةالرقابة التموينية ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط طن أسمدة زراعية

منتهية الصلاحية و 3 طن فحم نباتى و10طن فحم خام مُعد للتجهيز داخل مصنع بدون ترخيص 30 اسطوانة غاز قبل البيع بالسوق السوداء و محطة وقود لتوقفها عن العمل بدون إذن بمركزي كفر الدوار ووادي النطرون .

وبحملات مماثلة بمركزى أبو حمص ودمنهور تم ضبط 200 عبوة مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية بالإضافة لضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق كما تم تحرير 13محضر لعدم نظافة أدوات العجين و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و 7محاضر بيع سجائر بأزيدمن السعرالرسمي.

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط

3مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 4 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل كما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم وجود بون صرف الخبز للمواطنين

كما تمكنت الحملات التموينية من ضبط 6 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد .

ضبط 1 مخبز لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، وضبط 2 مخبز للتوقف عن الانتاج بدون اذن وجارى مراجعة المبيعات للوقوف على اثبات مبيعات وهميه من عدمه اثناء التوقف

تحرير 13 محاضر لعدم نظافة ادوات العجن والرغف بالمخبز وعدم الاعلان عن وزن وسعر الرغيف .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات،