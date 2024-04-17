الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الجونة المتوقع أمام سموحة في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض فريق الكرة الاول بنادي الجونة مباراة أمام نظيره سموحة، عصر اليوم، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين، على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

 

ومن المتوقع ان يبدأ الجونة بتشكيل كالأتي : 

 

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

 

خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود.

 

خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح.

 

خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.

 

ويحتل فريق سموحة  المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 محتلا المركز السابع

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