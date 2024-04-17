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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. 3 مباريات في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تشهد الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إقامة 3 مباريات مهمة اليوم الأربعاء، ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

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بيراميدز يهزم المقاولون ويعزز صدارة الدوري المصري

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البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم في الدوري المصري

الجونة ضد سموحة ..

يستعد فريق الجونة لاستقبال ضيفه سموحة السكندري في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد خالد بشارة، وذلك لحساب الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

إنبي ضد الداخلية ..

ويحل فريق الداخلية ضيفًا على إنبي وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت لحساب الجولة 18 من الدوري.

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش ..

وفي تمام الساعة 7 مساءً يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابة لاستقبال مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش لحساب الجولة 18 من الدوري.

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