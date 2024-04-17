اليوم.. 3 مباريات في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز

تشهد الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إقامة 3 مباريات مهمة اليوم الأربعاء، ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

الجونة ضد سموحة ..

يستعد فريق الجونة لاستقبال ضيفه سموحة السكندري في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد خالد بشارة، وذلك لحساب الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

إنبي ضد الداخلية ..

ويحل فريق الداخلية ضيفًا على إنبي وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت لحساب الجولة 18 من الدوري.

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش ..

وفي تمام الساعة 7 مساءً يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابة لاستقبال مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش لحساب الجولة 18 من الدوري.