موزمبيق|مقتل ثمانية من أسرة واحدة في حادث قارب بحرية

بعد أكثر من أسبوع بقليل من أسوأ كارثة بحرية في موزمبيق في الذاكرة الحديثة ، أودى حادث قارب آخر بحياة الناس.

كارثة بحرية في موزمبيق

وكانت أسرة مكونة من 12 فردا تسافر بزورق في منطقة كايا الوسطى عندما غرقت سفينتهم، وتوفي ثمانية منهم ولا يزال اثنان في عداد المفقودين، وكان معظم الذين لقوا حتفهم من الأطفال، حسب وكالة فرانس برس.

كانوا جميعا يتجهون إلى جزيرة قريبة للقيام بأنشطة زراعية أسرية، نجا اثنان من الركاب.

وتوقفت جهود الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية لكنها استمرت منذ صباح الثلاثاء، حسبما قال نوبري دوس سانتوس المسؤول في منطقة كايا.

وقع الحادث يوم الاثنين على أحد روافد نهر زامبيزي العظيم ، وفقا لإذاعة موزمبيق الحكومية.

وبدأت حكومة موزمبيق الأسبوع الماضي تحقيقا في كارثة عبارة أودت بحياة عشرات الركاب.

وقتل أكثر من شخص قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق، عندما غرقت العبارة المؤقتة التي كانوا يستقلونها، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

جزيرة موزمبيق

وكان القارب يقل 130 شخصا، من بينهم العديد من الأطفال، كانوا يحاولون العبور إلى جزيرة موزمبيق من لونغا في مقاطعة نامبولا.

وذكرت قناة دياريو نامبولا الإعلامية المحلية، على الإنترنت أن بعض من كانوا على متن السفينة كانوا يسافرون لحضور معرض في الجزيرة بينما كان آخرون يفرون من تفشي الكوليرا.

ونقل عن وزير خارجية نامبولا خايمي نيتو، قوله إن المعلومات المضللة حول تفشي الكوليرا المزعوم تسببت في ذعر الناس والصعود على متن القارب.

وقال نيتو: "نظرا لأن القارب كان مكتظا وغير مناسب لنقل الركاب ، فقد انتهى به الأمر إلى الغرق".

وبينما استمرت جهود الإنقاذ يوم الاثنين، تم إنقاذ خمسة أشخاص فقط من أصل 130 شخصا كانوا على متنها حتى الآن، وفقا للمسؤولين.

وإلى جانب الدولتين المجاورتين زيمبابوي ومالاوي، تأثرت موزمبيق في الأشهر الأخيرة بتفشي الكوليرا القاتل الذي تكافح السلطات لاحتوائه.

ومنذ أكتوبر 2023، أبلغت موزمبيق عن 13700 حالة مؤكدة و30 حالة وفاة، وكانت مقاطعة نامبولا واحدة من أكثر المقاطعات تضررا من تفشي المرض.

وشهدت المقاطعة الشمالية تدفقا للأشخاص الفارين من الصراع في مقاطعة كابو ديلغادو المجاورة، حيث أسفرت موجة العنف الأخيرة في فبراير عن وصول أكثر من 33,000 شخص جديد.

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء الصواعق في بلدة موغنكوال بمقاطعة نامبولا في موزمبيق.

تستعد الأمة للعاصفة فيليبو ، مع المقاطعات الجنوبية والوسطى في حالة تأهب لعواصف رعدية شديدة. وصل فيليبو إلى اليابسة وقد يشتد إلى عاصفة استوائية شديدة قبل أن يتبدد في البحر.

وقد تم بالفعل تسجيل زيادة في هطول الأمطار وهناك مخاوف من حدوث انهيارات طينية، يتم تحذير القوارب والسفن من قبل المعهد الوطني للأرصاد الجوية في موزمبيق (Inam) لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

الكوارث الطبيعية شائعة في موزمبيق ، لا سيما خلال موسم الأمطار والأعاصير الذي يمتد بين أكتوبر وأبريل.

قالت السلطات، إن أكثر من 70 طفلا في عداد المفقودين بعد الهجمات الجهادية الأخيرة في مقاطعة كابو ديلغادو شمال موزمبيق.

وانفصلوا عن عائلاتهم مع فرار الآلاف إلى مقاطعة مجاورة في الأسابيع الأخيرة.

وهناك مخاوف من أن يكون بعضهم قد اختطف من قبل المقاتلين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتساعد القوات الإقليمية الجيش في التصدي لتمرد شارك فيه متشددون إسلاميون بدأ في 2017.

لكن العنف تصاعد في الآونة الأخيرة، وتقول منظمة أطباء بلا حدود، إن 80.000 شخص نزحوا منذ يناير الماضي.

وكان الأطفال من بين الذين فروا خلال الأسابيع القليلة الماضية من منطقة شيوري في كابو ديلغادو إلى مقاطعة نامبولا.

كانت شيوري، الواقعة في جنوب كابو ديلغادو، ملاذا آمنا نسبيا للنازحين على مدى السنوات القليلة الماضية - حيث تم الإبلاغ عن أعمال العنف بشكل رئيسي في شمال المقاطعة.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس فيليب نيوسي إن الجهاديين استهدفوا تشيوري عمدا لخطف الأطفال.

وهناك قلق من احتمال أن يكونوا قد وضعوا في معسكرات تدريب من قبل المسلحين، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريسو دا تارد الخاصة.

وليس من الواضح عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف الأخيرة في شيوري، حيث يقول الجيش إن الهدوء قد عاد الآن.

ويقول مسؤولون إن الأطفال فقدوا في حالة من الذعر مع فرار الناس، وتم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين، لكن 72 لا يزالون في عداد المفقودين.

أكثر من 60٪ من النازحين بسبب الموجة الجديدة من الهجمات الجهادية هم من الأطفال وتم إغلاق 129 مدرسة، وفقا لتقرير للأمم المتحدة.

وهذا هو أكبر عدد من الأطفال الذين يتم اقتلاعهم في مثل هذه الفترة القصيرة، كما تقول منظمة إنقاذ الطفولة، هناك تقارير متكررة عن قطع الرؤوس والاختطاف، بما في ذلك العديد من الأطفال الضحايا، لقد أدى الصراع بالفعل إلى نزوح 540,000 شخص أكثر من نصفهم من الأطفال.

دخل التمرد في مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالغاز، الذي أطلقته ميليشيا الشباب المحلية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، عامه السابع.

وقد ساهم ارتفاع مستويات الفقر والنزاعات على الحصول على الأراضي والوظائف في المظالم المحلية.