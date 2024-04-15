أمير هشام: الزمالك استحق الفوز ضد الأهلي والفريق يسير بخطى ثابتة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك حقق فوزًا هامًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، كخطوة للاقتراب في المشاركة بالبطولات الإفريقية بالموسم الجديد.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، سواء بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى عودة النتائج الجيدة في الدوري".

وأضاف أمير هشام: "جوزيه جوميز المدير الفني، وضع يده على التشكيل الأساسي للفريق، والفوز ضد الأهلي دفعة قوية للفريق بالفترة المقبلة، واستحق الفوز بالقمة".