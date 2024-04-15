وزير الرياضة يتابع أعمال الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بستاد بورسعيد

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية..

وزير الرياضة يوجه الشكر لمحافظ بورسعيد ونواب المحافظة

فى إطار متابعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإنتهاء من سير الأعمال الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة باستاد النادي المصري، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه الدكتور أشرف صبحى، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار وكافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بور سعيد، وذلك على الجهود المتميزة في دعم تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد ونادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد.



وأطلع وزير الشباب والرياضة، على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، والانتهاء من أعمال التطوير بمحيط منطقة ستاد بورسعيد ومركز شباب الاستاد، كما حرص على متابع مراحل التنفيذ والجدول الزمني للانتهاء منه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.



وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أنه سيكون صرحاً رياضياً متميزاً يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام، معرباً عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية.



وثمن وزير الشباب والرياضة على الجهود المقدمة من السادة النواب لدعم المنشآت الرياضية والشبابية داخل المحافظة، مؤكدًا حرصة على التواصل الدائم مع السادة المحافظين والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات المختلفة والمتعلقة بتطوير المنشآت والفعاليات والأنشطة والبرامج وتنفيذ المشروعات التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات بقطاعي الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.







