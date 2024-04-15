تعرّف على مباريات اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي

تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة بالنادي الأهلي لليوم الثاني على التوالي، حيث تقام اليوم الاثنين مباريات مهمة في البطولة.

وتقام اليوم 9 مباريات على النحو التالي:

• جسجارا الراوندي X السجون الكيني (10 صباحًا - صالة الشهداء).

• روكينزو البوروندي X ميناء دوالا الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

• ولايتا ديشا الإثيوبي X واتلمسام الجزائري (1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• جرين تيم الكونغولي X الأسمنت الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

• الشرطة الرواندي X الحرس الجمهوري الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• الأهلي X الفتح المغربي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• أمل البليدة الجزائري X اسبوار الكونغولي (6 مساءً - صالة الشهداء).

• هيئة الموانئ الكيني X جامعة وولفز الزيمبابوي (8 مساءً - صالة الشهداء).

• النصر الليبي X مولودية بو سالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر.