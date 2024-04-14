«المركزى» يدعم رائدات الأعمال للتوسع فى مشروعاتهن

أطلقت «فينتك إيجبت» التابعة للبنك المركزى المصري، فعالية «المرأة من أجل المرأة فى التكنولوجيا المالية» «Women for Women inFinTech» وتستهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تساعد رائدات الأعمال على التوسع فى أعمال شركاتهن بمختلف القطاعات.

وانطلقت الفعالية فى مارس ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، يتم خلالها تنظيم جلسات تدريبية وورش عمل مكثفة لرائدات الأعمال فى مختلف المجالات بغرض التوعية بأهمية التكنولوجيا المالية.

قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى «المبادرة تأتى فى إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية للبنك المركزى المصري، حيث تساهم الفعالية فى جهود توطين التكنولوجيا المالية من خلال دعم الإمكانات والمواهب الفريدة من رواد الأعمال وبالأخص رائدات الأعمال، لتأهيلهن لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية وتحقيق التكامل والتوافق بين شركاتهن الناشئة والبنوك عبر برامج «التمويل المدمج» لزيادة فرص هذه الشركات فى النمو والنجاح على المدى الطويل خاصة فى ظل التطور المستمر للاقتصاد الرقمى وما يتبعه من زيادة الاعتماد على ابتكارات التكنولوجيا المالية».

وأضاف أن رائدات الأعمال تكتسب خلال الفعالية المهارات اللازمة لتطبيق برامج التمويل المُدمَج « Embedded Finance » التى تساعد بشكل كبير فى تطوير الأعمال وتُمكن الشركات من استخدام التكنولوجيا المالية والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة من خلال تطبيقات الدفع والإقراض المدمج.

وتم اختيار 12 شركة للمشاركة فى الفعالية وتقديم نماذج أعمالها ورؤيتها لكيفية الاستفادة من برامج الدفع والإقراض المدمج، أمام القيادات النسائية ذوات الخبرة بكلٍ من البنك المركزى المصري، والقطاع المصرفي، وشركات التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.

وعقب تقييم العروض المقدمة سوف تقوم القيادات النسائية بمنظومة التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفى والمالى بتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لرائدات الأعمال المتميزات للتوسع فى مجالات أعمالهن بالسوق المصري، وإتاحة الفرصة أمامهن لعقد الشراكات والتوافق مع البنوك المشاركة لرعايتهن وتقديم الدعم اللازم لهن.

تأتى الفعالية استمرارًا لجهود البنك المركزى المصرى فى دعم ومساندة الشركات الناشئة، وخاصةً تلك التى تقودها المرأة، بهدف تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية، وتشجيعها على الاستعانة بالتكنولوجيا المالية وما تقدمه من حلول مبتكرة لتعزيز قدرتها على تنمية مشروعاتها.