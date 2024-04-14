«القاهرة» يشارك فى فعاليات «الشمول المالى للمرأة»

شارك بنك القاهرة فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 8 وحتى 31 مارس، من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقًا لأهداف الشمول المالى.

وقال البنك إن المشاركة جاءت إيمانًا بأهميتها ودورها الفعال فى تعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة ودعمًا للنماذج النسائية، ما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار المالى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وخلال فعاليات الحملة، عمل بنك القاهرة على تقديم مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتى تشمل فتح حساب وفر مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

كما عمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب «بُــــكرة» مجانًا والذى يتميز بإمكانية الادخار بالتقسيط بدءًا من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع امكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمم خصيصًا للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شئونها المالية عبر وسيلة آمنة للادخار تشمل حلولا ومزايا مصرفية، ما يشجع المرأة على الادخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

وقدم البنك عرضا خاصا للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر.

والجدير بالذكر أن المرأة تستحوذ على 35% من محفظة بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية التى تعمل فى القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة.