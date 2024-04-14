7 مليارات جنيه صافى أرباح QNB  الأهلى خلال الربع الأول 2024

أظهرت نتائج أعمال بنك QNB الأهلى خلال الربع الأول من العام الحالى تحقيق صافى أرباح مجمعة 7.04 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 2.33 مليار جنيه وبنسبة نمو 49% مقارنة بنفس الفترة فى 2023، بينما بلغ صافى أرباح البنك المستقلة 6.85 مليار جنية مصرى.

وبلغ إجمالى الأصول المجمعة 732 مليار جنيه مصرى بنهاية مارس 2024بزيادة قدرها 103 مليارات جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 16%.

وفى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، أوضحت نتائج الأعمال أن محفظة القروض والسلفيات زادت 49 مليار جنيه مصرى لتصل إجمالًا إلى 315 مليار جنيه مصرى وبما يمثل نموًا قدره 18% مقارنة بديسمبر 2023.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.37% فى نهاية مارس 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 122% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 21.5% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

وارتفعت ودائع العملاء 621 مليار جنيه مصرى فى نهاية مارس 2024 بزيادة قدرها91 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 17% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو فى كافة مجالات الأنشطة.

تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التى بلغت 234 فرعا، تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى اثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة العمل. يسعى البنك لمواصلة الاستثمار فى تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

وبرهن QNB الأهلى على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته فى خدمة المجتمع والمشاركة فى العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابى ومستدام.

ويسعى البنك دائما فى ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها فى جميع المبادرات والمشاريع التى تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معًا من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا فى مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادى فى دعم النمو الاقتصادى من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة ك QNB الأهلى لتأمينات الحياة وQNB الأهلى للتأجير التمويلى وQNB الأهلى للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتى يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.