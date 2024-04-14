33 دولة تشارك في البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة

أعلن الاتحاد الدولي للجودو، ارتفاع عدد الدول المقرر مشاركتها في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري في القاهرة، إلى 33 دولة في منافسات الرجال والسيدات.

وضمت قائمة المنتخبات المقرر مشاركتها في البطولة كل من:



أنجولا – بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – الجزائر، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجموع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها أحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.



ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق من أجل استضافة وتنظيم البطولة بشكل يتماشي وسمعة الدولة المصرية في استضافة أكبر البطولات والأحداث الدولية.

وأضاف مرزوق، أن هناك تعاون كبير بين الاتحاد المصري ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، من أجل تنظيم بطولة جيدة تليق بسمعة الرياضة المصرية.

وعن استعدادات منتخب مصر، قال مرزوق علي أن اللاعبين المصريين استعدوا بشكل جيد للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، وأن الفترة الماضية شهدت معسكرات دولية ومشاركات قوية للمنتخب استعدادا للحدث القاري الأهم والأكبر.