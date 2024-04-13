أو جيه سيمبسون صاحب أطول محاكمة في تاريخ أمريكا|كيف أنقذته القفازات من المشنقة

في صباح يوم الأربعاء 11 أبريل، فوجئ الشعب الأمريكي بخبر وفاة لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل، أو جيه سيمبسون، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، والأمر الذي تسبب في حالة من الحزن خاصة أن جيه سيمبسون حصدت على شهرة واسعة عالميًا بعد اتهامه بقتل زوجته وصديقها.

أو جيه سيمبسون

تفاصيل وفاة أو جيه سيمبسون

أعلنت عائلة نجم كرة القدم الأمريكي أو جيه سيمبسون، خبر وفاته، موضحة سبب الوفاة، حيث كان يعاني من سرطان البروستاتا.

ونشرت العائلة بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، تويتر سابقًا قالت فيه "في العاشر من أبريل، توفي والدنا أورنثال جيمس سيمبسون بعد معركته مع السرطان، وكان محاطًا بأبنائه وأحفاده، خلال هذه الفترة، تطلب عائلته منكم احترام رغبتهم في الخصوصية والنعمة".

أو جيه سيمبسون

تأتي وفاة سيمبسون بعد شهرين من انتشار مقطع فيديو أظهر أنه مصاب بسرطان البروستاتا، حيث كان يخضع للعلاج الكيميائي في دار رعاية المسنين، ونفى وقتها "أو جيه" الشائعات التي تقول أنه كان في دار الرعاية، ليظهر في مقطع فيديو شاركه عبر منصة X، دون التحدّث عن موضوع تشخيصه.

أو جيه سيمبسون صاحب أطول محاكمة في تاريخ أمريكا

حصد أو جيه سيمبسون شهرة واسعة في مجال كرة القدم حقق من خلالها ثروة طائلة، ولكن تغيرت حياة بالكامل في يونيو 1994، بعد أن اتهم بمقتل زوجته نيكول براون سيمبسون وصديقها رونالد جولدمان فى لوس أنجلوس، وعثر على دليل ارتكاب الجريمة الملوث بقطرات من الدماء وبصمات أصابع ملوثة بالدماء وقفاز، في منزله.

أو جيه سيمبسون

كانت محاكمة أو جيه سيمبسون واحدة من أشهر المحاكمات في تاريخ أمريكا، ولقبت بـ "محكمة القرن"، واستمرت لمدة 11 شهرًا، وفي نهايتها، أعلن بشكل رسمي أن سيمبسون غير مذنب بارتكاب أي من جريمتيّ القتل، وهذا الحكم هز المجتمع الأمريكي؛ لأن الأدلة بأكملها كانت تشير إلى أن سيمبسون هو المجرم، ووصفت صحيفة "يو إس إيه توداي" هذه القضية بأنها أكثر محاكمة جنائية حظيت بغطاء إعلامي في التاريخ.

أو جيه سيمبسون وزوجته

أو جيه سيمبسون وزوجته وصديقها

ومثّل سيمبسون فريق دفاع رفيع المستوى أشير إليه باسم "فريق الأحلام"، الذي كان يقوده في البداية روبرت شابيرو، ثم تولى قيادته فيما بعد، جون كوكران، كما ضم الفريق ف لي بيلي، وآلان ديرشويتز، وروبرت كارداشيان، كما ضم الفريق محاميين إضافيين متخصصان في أدلة الحمض النووي.

أو جيه سيمبسون

قفازات السبب وراء برائه أو جيه سيمبسون

حظيت محاكمة أو جيه سيمبسون على اهتمام عالمي، خاصة بعد أن تم بث تغطية تلفزيونية مباشرة أثناء القبض عليه، والأمر الذي جعل أصحاب البشرة السوداء في حالة غضب تام مما جعل أو جيه يستغل الموقف إلى صالحه وتحدث عن العنصرية تجاهه خلال جلسات المرافعة، بالإضافة إلى أن هذه المحاكمة، كانت من أوائل المحاكمات المتلفزة التي تابعها الجمهور بشغف.

أو جيه سيمبسون

أظهرت الدراسات الاستقصائية الوطنية في أمريكا، اختلافات كبيرة بين الأمريكيين أصحاب البشرة البيضاء والسمراء بشأن براءة سيمبسون، فقد تحيز العديد من أصحاب البشرة السمراء لبراءة سيمبسون، ظنا منهم أنه "تم إدانته فقط لسمار بشرته".

أو جيه سيمبسون

لم يعترف أو جيه سيمبسون بارتكابه الجريمة أمام المحكمة، وحينما طلب منه الإدعاء تجربة القفازات في المحكمة، عانى في ارتدائها، وقال إنها صغيرة للغاية، وحينها طالب الدفاع بتبرئته، ووجدت المحكمة أنه غير مذنب في جريمة قتل زوجته وصديقها، وفي عام 1997 اتهم أو جيه من جديد وتم فتح القضية مرة أخرى، وحينها ألزمته المحكمة بدفع 33.5 مليون دولار لأقارب براون وجولدمان.

أو جيه سيمبسون