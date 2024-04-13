تاريخ مواجهات الهلال والعين قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

مواجهة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق الكرة الخليجية ستجمع بين الهلال السعودي والعين الاماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة فريق الاتحاد في الدور ربع النهائي، بينما صعد فريق العين على حساب نظيره فريق النصر السعودي بالبطولة الآسيوية.

تاريخ مواجهات العين ضد الهلال

التقى الهلال السعودي والعين الإماراتي في 13 مباراة خلال النسخ السابقة، قبل موقعة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، فاز الزعيم في 6 مباريات، وخسر 5 مباريات، وحسم التعادل مباراتين.

موعد مباراة الهلال والعين

تقام مباراة فريق الهلال ضد شقيقه العين الإماراتي، على ملعب "هزاع بن زايد" في العاصمة أبوظبي، وذلك في يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل في ذهاب نصف نهائي البطولة الآسيوية وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر ، و7 مساءً بتوقيت السعودية و8 مساءً بتوقيت الإمارات.