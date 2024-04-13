تدريبات مكثفة لسيدات يد الأهلي استعدادا لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية

يخوض فريق سيدات يد الأهلي يخوض تدريباته اليوم السبت، في مدينة وهران الجزائرية، على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة محمد عادل المدير الفني للفريق، استعدادا لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويخوض الفريق التدريب الصباحي اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر (العاشرة بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر (الثالثة بتوقيت القاهرة).

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر .