السبت 13 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عايدة فهمي : سعيدة بعودة مونودراما "فريدة" لجمهور الطليعة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

عبرت الفنانة القديرة عايدة فهمي عن سعادتها بعودة تقديم مونودراما " فريدة " للعرض في موسم جديد علي خشبة مسرح الطليعة بالعتبة ، بوسط القاهرة .
وقالت عايدة فهمي أن مونودراما فريدة أنتجت قبل ثلاث سنوات و تقدم حاليا بنجاح للسنة الثالثة بعد نجاحها الجماهيري والنقدي طوال ليالي عرضها بالقاهرة و خارج مصر من خلال عدة مشاركات بمهرجانات دولية ناجحة ، أبرزها مهرجان الخريف الدولي للمسرح "مشاهد على مفترق الطرق" بمدينة بلوفوديف ببلغاريا ، كما قدم العرض 
ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ بالأردن، بالإضافة إلى مشاركته بمهرجان الزرقاء للمونودراما وفوزه بجائزة السينوغرافيا بالمهرجان  .
 مونودراما "فريدة" عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى .
وتعرض حاليا في الثامنة مساء كل يوم بمسرح الطليعة بإستثناء الثلاثاء إجازة المسرح .

 

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