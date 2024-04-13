عايدة فهمي : سعيدة بعودة مونودراما "فريدة" لجمهور الطليعة

عبرت الفنانة القديرة عايدة فهمي عن سعادتها بعودة تقديم مونودراما " فريدة " للعرض في موسم جديد علي خشبة مسرح الطليعة بالعتبة ، بوسط القاهرة .

وقالت عايدة فهمي أن مونودراما فريدة أنتجت قبل ثلاث سنوات و تقدم حاليا بنجاح للسنة الثالثة بعد نجاحها الجماهيري والنقدي طوال ليالي عرضها بالقاهرة و خارج مصر من خلال عدة مشاركات بمهرجانات دولية ناجحة ، أبرزها مهرجان الخريف الدولي للمسرح "مشاهد على مفترق الطرق" بمدينة بلوفوديف ببلغاريا ، كما قدم العرض

ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ بالأردن، بالإضافة إلى مشاركته بمهرجان الزرقاء للمونودراما وفوزه بجائزة السينوغرافيا بالمهرجان .

مونودراما "فريدة" عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى .

وتعرض حاليا في الثامنة مساء كل يوم بمسرح الطليعة بإستثناء الثلاثاء إجازة المسرح .