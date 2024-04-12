الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشمس يتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات على حساب الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن نادي الشمس من الفوز على الزمالك 3-2 في نصف نهائي بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة في اللقاء الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، ليتأهل للنهائي .


وجاءت نتيجة الأشواط:

21-25
25-21
16-25
25-21
15-17

وصعد الشمس للنهائي لينتظر الفائز من الأهلي و وادي دجلة لمواجهته في المباراة النهائية المقرر لها غدا السبت .

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب سيدات الكرة الطائرة.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة على حساب الزمالك.

جدير بالذكر أن سيدات الأهلي و الزمالك يمثلن مصر في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات المقرر لها هذا الشهر.

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