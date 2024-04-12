الأمم المتحدة: تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه في غزة مع الحر

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة يوم الجمعة إن الأمراض المنقولة عبر المياه تتفشى في غزة بسبب نقص المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة.

وذكر جيمي ماكجولدريك للصحفيين عبر وصلة فيديو من القدس تزداد حرارة الجو بشدة هناك.. يحصل الناس على كمية من المياه أقل بكثير مما يحتاجون إليه، ونتيجة لذلك ظهرت أمراض تنتقل عن طريق المياه بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي.

وقال بعد زيارته الأخيرة لقطاع غزة بنهاية مهمة تستمر ثلاثة أشهر علينا أن نجد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات أفضل من المياه في المناطق التي يتكدس فيها الناس في الوقت الحالي.

ويرتبط الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي بأمراض مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والالتهاب الكبدي الوبائي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ومنذ منتصف أكتوبر، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 345 ألف حالة إسهال، بما في ذلك أكثر من 105 آلاف حالة لأطفال دون الخامسة.

والمصدر الطبيعي الوحيد للمياه في قطاع غزة هو المياه الجوفية.

وتتدهور جودة المياه بمرور السنين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضخها لتلبية احتياجات سكان غزة بسرعة أكبر من قدرة الأمطار على التجديد.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن‭ 33634 ‬فلسطينيا قتلوا حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير جزء كبير من القطاع.