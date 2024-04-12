الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يواجه الشمس والأهلي ضد دجلة بنصف نهائى كأس سيدات الطائرة.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقام على اليوم الجمعة، مواجهتى نصف نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 ، حيث يلتقى الزمالك مع الشمس 6 مساء و وادى دجلة مع الأهلى 8 مساء .

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة ، حيث تختتم غدا بلقاءين تحديد البطل و المركزين الثالث و الرابع ، وذلك بدون جماهير .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

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