الزمالك يواجه الشمس والأهلي ضد دجلة بنصف نهائى كأس سيدات الطائرة.. الليلة

تقام على اليوم الجمعة، مواجهتى نصف نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 ، حيث يلتقى الزمالك مع الشمس 6 مساء و وادى دجلة مع الأهلى 8 مساء .

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة ، حيث تختتم غدا بلقاءين تحديد البطل و المركزين الثالث و الرابع ، وذلك بدون جماهير .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.