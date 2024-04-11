Twitch: سيتعين على منسقي الأغاني مشاركة الأرباح مع شركات الموسيقى

TweakMusicTips، قال الرئيس التنفيذي لشركة Twitch، دان كلانسي، إن القائمين على البث المباشر على المنصة سيتعين عليهم مشاركة إيراداتهم مع شركات الموسيقى. كما نشر Zach Bussey على X (Twitter سابقًا)، قال كلانسي إن Twitch تعمل على "هيكل"، حيث يتعين على منسقي الأغاني والمنصة "مشاركة الأموال مع العلامات التجارية". وقال إنه تحدث بالفعل مع بعض منسقي الأغاني حول هذا الموضوع. بالطبع، أدرك منسقو الأغاني أنهم لا يفضلون مشاركة ما يكسبونه. لكن كلانسي قال إن Twitch ستدفع جزءًا من مستحقات العلامات التجارية، بينما يسلم منسقو الأغاني جزءًا من إيراداتهم.

كان بيان كلانسي جزءًا من رده على سؤال المضيف حول وضع حقوق الطبع والنشر لمشغلي الموسيقى على المنصة. رد الرئيس التنفيذي بأن Twitch كانت تتحدث مع شركات الموسيقى حول هذا الموضوع على أمل العثور على حل مستقر حتى لا يتعرض القائمون على بث DJ لطلبات الإزالة بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية. وقال أيضًا إن موقع الويب لديه "شيء جيد جدًا" يحدث مع العلامات في الوقت الحالي - "شيء" يتضمن دفع Twitch لهم المال، على ما يبدو - ولكنه ليس حلاً مستدامًا على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، لا توافق شركات الإنتاج على هذه الصفقة في الوقت الحالي لأنهم يعرفون أن Twitch تعمل على حل آخر من شأنه أن يكسبهم (المزيد) من المال.

وأوضح كلانسي أيضًا أن البث المباشر ومقاطع الفيديو حسب الطلب لها مجموعات مختلفة من القواعد لتشغيل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، وهذا الأخير يمثل مشكلة بالتأكيد. ولهذا السبب يقترح أن يقوم منسقو الأغاني بكتم مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا بأنفسهم، لأن نظام Twitch لا يكتشف دائمًا الأغاني المحمية بحقوق الطبع والنشر لكتم صوتها. وقال الرئيس التنفيذي إن Twitch تقترب من توقيع الصفقة مع العلامات التجارية، لكن من غير الواضح كيف تعتزم شركة Amazon التابعة مراقبة البث الموسيقي المباشر وما إذا كانت لديها بالفعل التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك.