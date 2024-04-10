هل تدرج شركات الذكاء الاصطناعي المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر

لا يزال الجدل حول استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في أنظمة تدريب الذكاء الاصطناعي محتدمًا، كما هو الحال مع عدم اليقين بشأن الأعمال التي يسحب الذكاء الاصطناعي البيانات منها. يحاول عضو الكونجرس الأمريكي آدم شيف الإجابة على السؤال الأخير، حيث قدم قانون الكشف عن حقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعي في 9 أبريل، وفقًا لتقارير بيلبورد.

سيتطلب مشروع القانون من شركات الذكاء الاصطناعي تحديد كل عمل محمي بحقوق الطبع والنشر في مجموعات البيانات الخاصة بها.

"يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات مدمرة لتغيير اقتصادنا ونظامنا السياسي وحياتنا اليومية. ويجب علينا أن نوازن بين الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي والحاجة الماسة إلى المبادئ التوجيهية الأخلاقية والحماية.

قال عضو الكونجرس شيف في بيان. وأضاف أن مشروع القانون "يدعم الابتكار مع حماية حقوق ومساهمات المبدعين، ويضمن أنهم على دراية عندما يساهم عملهم في مجموعات بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي. ويتعلق الأمر باحترام الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي والجمع بين التقدم التكنولوجي والعدالة". منظمات مثل جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، SAG-AFTRA وWGA أبدت دعمها لمشروع القانون.

إذا تم إقرار قانون الكشف عن حقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعي، فستحتاج الشركات إلى تقديم جميع البيانات ذات الصلة المستخدمة إلى سجل حقوق الطبع والنشر قبل 30 يومًا على الأقل من تقديم أداة الذكاء الاصطناعي للجمهور. وسيتعين عليهم أيضًا تقديم نفس المعلومات بأثر رجعي لأي أدوات موجودة وإجراء التحديثات إذا قاموا بتغيير مجموعات البيانات بشكل كبير. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى قيام مكتب حقوق الطبع والنشر بإصدار غرامة - ويعتمد العدد الدقيق على حجم الشركة والمخالفات السابقة. لكي نكون واضحين، لن يفعل هذا أي شيء لمنع منشئي الذكاء الاصطناعي من استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، ولكنه سيوفر الشفافية بشأن المواد التي أخذوا منها. ظهر الغموض حول الاستخدام بشكل كامل في مقابلة أجرتها بلومبرج في مارس مع ميرا موراتي، مديرة التكنولوجيا في OpenAI، التي ادعت أنها غير متأكدة مما إذا كانت الأداة Sora قد أخذت بيانات من منشورات YouTube أو Facebook أو Instagram.

يمكن لمشروع القانون أيضًا أن يمنح الشركات والفنانين صورة أوضح عند التحدث علنًا ضد انتهاك حقوق الطبع والنشر أو رفع دعوى قضائية بشأنه - وهو أمر شائع إلى حد ما. لنأخذ على سبيل المثال صحيفة نيويورك تايمز، التي رفعت دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI وMicrosoft لاستخدام مقالاتها لتدريب روبوتات الدردشة دون اتفاق أو تعويض، أو سارة سيلفرمان، التي رفعت دعوى قضائية ضد OpenAI (المدعى عليها بشكل متكرر) وMeta لاستخدام كتبها وأعمال أخرى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. .

كانت صناعة الترفيه أيضًا رائدة في الدعوات لحماية الذكاء الاصطناعي. كان تنظيم الذكاء الاصطناعي نقطة شائكة كبيرة في إضرابات SAG-AFTRA وWGA العام الماضي، ولم تنتهي إلا عندما دخلت السياسات التفصيلية حول الذكاء الاصطناعي في عقودهم. أعربت SAG-AFTRA مؤخرًا عن دعمها لمشاريع قوانين ولاية كاليفورنيا التي تتطلب موافقة الممثلين لاستخدام الصور الرمزية الخاصة بهم ومن الورثة لعمل نسخ الذكاء الاصطناعي للأفراد المتوفين. ليس من المستغرب أن يمثل عضو الكونجرس شيف المنطقة الثلاثين في كاليفورنيا، والتي تشمل هوليوود وبوربانك ويونيفرسال سيتي.

وذكرت صحيفة الجارديان أن الموسيقيين يرددون صدى زملائهم المبدعين، حيث وقع أكثر من 200 فنان على رسالة مفتوحة في أبريل تدعو إلى حماية الذكاء الاصطناعي. وجاء في الرسالة التي أصدرها تحالف حقوق الفنانين: "يجب وقف هذا الاعتداء على الإبداع البشري". "يجب علينا أن نحمي من الاستخدام المفترس للذكاء الاصطناعي لسرقة أصوات الفنانين المحترفين وأمثالهم، وانتهاك حقوق المبدعين، وتدمير النظام البيئي للموسيقى." وكان بيلي إيليش وجون بون جوفي وبيرم جام من بين الموقعين.