Moto Razr يحمل طابع Deion Sanders بإطار ذهبي

هل تحتاج إلى بعض الدوافع الإضافية للوصول إلى أهدافك أو لمجرد إنجاز مهامك؟ إذًا ربما يمكنك استخدام بعض الكلمات الملهمة من أحد أكثر الرياضيين نجاحًا في الرياضات المتعددة على الإطلاق، مباشرة على هاتفك القابل للطي.

ستقدم Boost Mobile قريبًا إصدارًا محدودًا من Moto Razr تحت عنوان Deion Sanders. يتميز الهاتف باللونين الأسود والذهبي (أي نوع يبدو جميلًا؟) بالإضافة إلى شعار ساندرز "يجب أن تصدق" وتوقيعه. إذا لم يكن ذلك كافيًا لمطاردة أحلامك، فستتلقى أيضًا رسائل تحفيزية أسبوعية من Sanders (المعروف أيضًا باسم Coach Prime).

لعب ساندرز في اتحاد كرة القدم الأميركي وMLB في وقت واحد. إنه الرياضي الوحيد الذي لعب في بطولة Super Bowl، والتي فاز بها مرتين، وفي بطولة العالم. إذا كان أي شخص يعرف شيئًا أو اثنين عن النجاح، فهو هذا الرجل.

لذا، إذا كنت تبحث عن بعض الكلمات الحكيمة لمساعدتك على اتخاذ الخطوة التالية نحو أهداف حياتك و/أو حبك وعملك و/أو لياقتك البدنية، فإن قيام ساندرز بتوصيلها مباشرة إلى هاتفك قد يكون هو الحل المناسب إذا كنت كذلك يميل. لم يكشف Boost عن تكلفة الهاتف، ولكن بالنسبة لشخص معين، قد يكون ببساطة لا يقدر بثمن. بالنسبة للآخرين، هناك يوتيوب.