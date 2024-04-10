محاولات سعودية جديدة للتعاقد مع محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن ملف محمد صلاح نجم ليفربول الذي يجذب أنظار الأندية السعودية، في محاولة جديدة من أجل نقله إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن صلاح مازال هدفا لأندية سعودية من أجل التعاقد معه النجم الدولي المصري، وتحاول الأندية التعاقد معه.



وتابعت التقارير أن لكن تتمهل الأندية السعودية في توقيت التحرك والتفاوض مع نادي ليفربول وممثلي محمد صلاح بشأن التعاقد مع النجم الدولي المصري.



وواصلت أن الأندية السعودية مازالت لديدها أهتمام كبير بالتعاقد مع صلاح، لكن تضع في الاعتبار حجم وقوة المنافسة لدى ليفربول هذا الموسم، ومدى أهمية النجم الدولي المصري بالنسبة للريدز، وعليه لم يتم فتح أي مفاوضات في الوقت الحالي.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن صلاح يشعر بالسعادة داخل أسوار أنفيلد، ولم تكن هناك أي مشلكة على الإطلاق معه حتى في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، عندما قدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضا لضم "مو".



وكان اتحاد جدة حاول بقوة التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي وقدم أكثر من عرض للتعاقد معه كان آخرها عرضا مقابل 200 مليون يورو لكن قوبل بالرفض من إدارة الريدز بعد رفض كلوب مدرب الفريق التفريط فيه.



ويأتي ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 71 نقطة بفارق الأهداف عن آرسنال المتصدر فيما يأتي مانشستر سيتي ثالثا برصيد 70 نقطة.