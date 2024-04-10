زحام على الملاهي في أول أيام عيد الفطر بالإسكندرية

احتفل المئات من اهالى محافظة الاسكندرية باجواء عيد الفطر المبارك عقب الانتهاء من صلاة العيد على انغام الاغانى الشعبية وقام الاطفال على الفور بالتوجه الى الالعاب والمراجيح وشراء البلونات والعرائس وسط اجواء مليئة بالفرح والسعادة ،

حرص الشباب على الالتقاط الصور السيلفى على الكورنيش مع اصدقاءهم وتناول العصائر والحلويات للمارة والاستمتاع بالالعاب النارية .

كما شهد كورنيش الإسكندرية إقبال كبير من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية وشراء البلونات فى اجواء احتفالية بعد اداء صلاة عيد الفطر المبارك

كانت قد شهدت ساحات الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء إقبالًا كثيفًا من المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث امتلأت الساحات بالرجال والنساء والأطفال، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

ادى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد البوصيري غرب المحافظة.وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وداعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان قد توافد الالاف من المصلين صباح اليوم الاربعاء على ساحات مساجد الاسكندرية للمشاركة في أداء صلاة عيد الفطر ، وسط اجواء روحانية ، فيما امتلأ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة. وشهد محيط المساجد اجراءات امنية للتاكيد على المصلين منع التزاحم على بوابات الدخلو وخصصت ادارة المسجد بوبات لدخول الرجال واخرى لدخول السيدات فى اطار العملية التظيمية لاداء صلاة العيد .

حيث حرص الكثير من المصلين على اصطحاب الأطفال إلى ساحات المساجد لأداء صلاة العيد. ،وتزين عدد من مساجد الإسكندرية بالأنوار والبالونات استعدادًا لأداء صلاة عيد الفطر،وسط تواجد الباعة الجائلين لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

سادت ساحات الصلاة أجواء روحانية مميزة، حيث صدحت تكبيرات العيد في كل مكان، وارتسمت على وجوه المصلين مظاهر البهجة والسرور.

شهد مسجد مرسى ابو العباس اقبال كبير من المواطنين على ساحات مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري بالإسكندرية للمشاركة في أداء صلاة عيد الفطر المبارك. وحرص المصلون على حمل المصاحف والبالونات الملونة والمصليات الخاصة بهم للمشاركة في صلاة العيد.

وفى منطقة ابو يوسف بالعجمى بغرب الاسكندرية شهدت المساجد اقبال اعداد كبيرة من المصلين ففى مسجد المدينة “مسجد الحديد والصلب ” بالبيطاش هو أكبر مساجد غرب الإسكندرية امتلاء بالمصلين منذ صلاة الفجر استعدادًا لصلاة عيد الفطر المبارك، وامتد تواجد المصلين إلى ساحته الخارجية وبطريق الإسكندرية مطروح امتدت إلى أكثر من كيلو.

كما شهد مسجد القويري، مكوث عدد كبير من المصلين بالمسجد عقب صلاة الفجر وتكبيرات العيد استعدادًا لبدء تكبيرات العيد مرة أخرى مع اقتراب الصلاة

كانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، جهزت 513 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر موزعة على 11 إدارة فرعية لخدمة أهالي المحافظة في مختلف الأحياء، وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، فضلا عن تخصيص 1026 إماما وخطيبا ليكون لكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية و11 غرفة فرعية بجميع الإدارات، لرصد أي معوقات أو مشكلات خلال إقامة صلاة العيد.

من جانبه أكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم رفع حالة الاستعداد والاستنفار بمديرية الأوقاف وجميع الإدارات الفرعية حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن المساجد قد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد.