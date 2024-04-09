فيل فودين رجل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

حصل فيل فودين، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم فيل فودين مستوى مميز ساهم في تعادل فريقه أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الاسباني وذلك بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 66 وأعاد السيتي إلى المباراة.

ويعد هدف فيل فودين هو الخامس له هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا

وكان فيل فودين قد غادر ملعب المباراة اضطراريا بعد إصابته في الدقيقة 86 مشتيكا من آلام على مستوى الساق.

حسم التعادل نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بثلاثة أهداف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة جاءت بتوقيع كل من برناردو سيلفا وفيل فودين وجفارديول لصالح مانشستر سيتي بينما جاءت أهداف ريال مدريد عن طريق روبن دياز بهدف عكسي ورودريجو وفالفيردي.

ويتجدد اللقاء مرة أخرى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر في الإياب لحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.