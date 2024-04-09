مانشستر سيتي يفاجئ ريال مدريد بهدف ثالث

فاجأ فريق مانشستر سيتي مضيفه ريال مدريد بهدف ثالث ليتقدم السيتزن بنتيجة 3/2 في المواجهة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وسجل جفارديول هدف مانشستر سيتي الثالث من تسديدة من خارج منطقة الجزاء وذلك بعد دقائق قليلة من هدف التعادل الذي سجله فيل فودين في الدقيقة 66 من عمر المباراة من تسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمني لحارس ريال مدريد لم يستطع إبعادها لتمنح التعادل للسيتي.



تقدم مانشستر سيتي من خلال برناردو سيلفا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، بينما تعادل ريال مدريد عن طريق كامافينجا في الدقيقة 12، فيما تقدم الميرينجي بالهدف الثاني من خلال رودريجو جوس في الدقيقة 14.

وتقرر خوض موقعة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ال 17 من أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول،

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هالاند.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء: إيدرسون، كارسون، دوكو، دي بروين، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، ماتيوس نونيز، بوب، ريكو لويس.