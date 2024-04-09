وزير الرياضة يشهد تكريم منتخب مصر لكرة اليد

بعد تتويجه بأمم أفريقيا وتأهله لأولمبيادباريس..

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تكريم منتخب مصر للرجال لكرة اليد، وذلك بعد حصوله على كأس الأمم الافريقية وتأهله لدورة الألعاب الأولمبية، في الاحتفالية التي نظمتها الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد، بحضور الاستاذ محمد يحيي لطفي، رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ولاعبي المنتخب والجهاز الفني والاداري.



أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره وسعادته بإنجازات المنتخب الوطني لكرة اليد، مؤكدا على دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل للمنتخب المصري في مشاركته بدورة الالعاب الاولمبية هو وجميع الرياضيين المصريين المشاركين.

كما أشاد وزير الرياضة بالروح القتالية العالية التي ظهر عليها المنتخب المصري خلال مشواره في البطولة واصراره على حصد اللقب التاسع لمصر، وهو ما ظهر جليا خلال اداء المنتخب خلال الفترة الماضية بالاضافة الى الاستعدادات التي قام بها الاتحاد المصري من اجل تجهيز المنتخب المصري.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا ان هذا التكريم يعد تعبيرا عن تقدير الدولة المصرية كافة بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتخب الوطني لكرة اليد، وايضا لتكون حافزا لهم لمواصلة الانجازات وحصد الالقاب ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

ومن جانبه أكد محمد الأمين رئيس اتحاد اليد خلال حفل التكريم ، أن منح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نوط الإمتيار للاعبين و الجهاز الفنى هو الفخر الحقيقى لكل المنظومة و كل من ينتمى لها ، متوجها بالشكر للشركة المتحدة للرياضة على التكريم .

فيما قال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد اليد خلال الأحتفال أن الرياضة فى الوقت الحالى أصبحت إستثمار لن يتحقق إلا عن طريق دعم وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع الشركات الراعية .

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس، وذلك بعد تتويجهم بلقب البطولة الأفريقية والتي اقيمت في مصر، حيث تمكن المنتخب المصري من التغلب على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29-21، ليتأهل منتخب مصر مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثامنة في تاريخه.

وعلى جانب الاحتفالية، شهد ايضا وزير الشباب والرياضة، توقيع عقد رعاية بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، حيث أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد، ان البروتوكول يتضمن رعاية الاتحاد المصري لكرة اليد وكذلك رعاية المنتخب المصري بالاضافة إلى تنظيم البطولات والأحداث الرياضية.