إغلاق خوادم Nintendo عبر الإنترنت لأجهزة Wii U و3DS

كنا نعلم أنه سيأتي، ولكن هذا لا يجعل من السهل أن نقول وداعا. أغلقت Nintendo الخوادم عبر الإنترنت لكل من Wii U و3DS اليوم. وهذا يعني نهاية الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت لكلا الجهازين، مما يحول لعبة Mario Kart 7 لـ 3DS وSplatoon الأصلية لجهاز Wii U إلى تجارب تعاونية للاعب واحد أو على الأريكة. أول لعبة Super Mario Maker ميتة أيضًا، حيث لا توجد طريقة لتصفح وتنزيل المستويات التي أنشأها اللاعب.

كلتا الوحدتين مثيرتان للجدل نسبيًا. تم اعتبار 3DS في الأصل بمثابة متابعة فاترة لـ DS التي خرقت الحظيرة، على الرغم من أنها أصبحت في النهاية ناجحة في حد ذاتها. كان هذا بفضل وفرة من الألعاب المذهلة، من Super Mario 3D Land وThe Legend of Zelda: A Link Between Worlds إلى المزيد من الألعاب المتخصصة مثل Kid Icarus: Uprising وFire Emblem Awakening. تحتوي وحدة التحكم المحمولة أيضًا على مجموعة قوية من العناوين الحصرية عبر الإنترنت، مثل Pushmo وBoxBoy!.

من ناحية أخرى، لم يجد جهاز Wii U جمهورًا كبيرًا مطلقًا ويعتبر إلى حد كبير أحد أكبر أخطاء نينتندو. لقد كانت وحدة التحكم المنزلية التالية بعد جهاز Wii الذي يحدد الثقافة، لذلك كان لديها مساحة كبيرة لملءها. ومع ذلك، فقد اختارت الشركة اسمًا كان بمثابة كابوس مطلق لجمهور Wii الأساسي من اللاعبين العاديين. هل كان ملحقًا لجهاز Wii الأصلي؟ وحدة تحكم جديدة؟ آيباد سيء؟ أولئك منا الذين كانوا ملتصقين بوسائط الألعاب يعرفون الإجابة، لكن العارضين لم تتح لهم الفرصة أبدًا.

كان هناك أيضا وحدة التحكم نفسها. لم تقدم الشركة مطلقًا حالة استخدام مقنعة لـ "أسلوب اللعب غير المتماثل" الذي يقدمه الجهاز. ببساطة، أعطاك جهاز Wii U شاشتين. كان هناك التلفاز بالطبع، ولكن كان هناك أيضًا جهاز لوحي بشاشة تعمل باللمس. كان من المفترض أن يؤدي هذا إلى آليات لعب فريدة من نوعها تمنح الشخص الذي يحمل الجهاز اللوحي مهمة مختلفة عن أولئك الذين يحملون وحدات التحكم التقليدية، لكن عددًا قليلاً فقط من العناوين استكشفت هذا المفهوم حقًا.

تمامًا مثل 3DS، كان جهاز Wii U مدعومًا بمجموعة قوية من كلاسيكيات الطرف الأول. لقد وجدت أن عروض الطرف الأول في عصر Wii كانت في الغالب مخيبة للآمال، مع محاولات يائسة للتلاعب في اهتزازات دقيقة وملفتة للانتباه. ما زلت أشعر بالذعر عندما أتذكر مدى فظاعة شعور الطيران بـ Link في The Legend of Zelda: Skyward Sword. من ناحية أخرى، أعاد جهاز Wii U نينتندو إلى مفهوم جديد يسمى "اصنع ألعابًا جيدة فقط".

جلبت لنا وحدة التحكم لعبة Mario Kart 8، التي لا تزال المعيار الذهبي لسباقات الكارت الرقمية، وSuper Mario 3D World الذي تم الاستخفاف به. كان هناك أيضًا Super Mario Maker، وهو عنوان رائع لـ Super Smash Bros.، وDonkey Kong Country: Tropical Freeze، وPikmin 3، وCaptain Toad: Treasure Tracker، من بين أشياء أخرى كثيرة.

حتى لو لم تمتلك جهاز Wii U مطلقًا، فمن المحتمل أنك لعبت بعضًا من هذه الألعاب. عرفت نينتندو أن وحدة التحكم نفسها كانت فاشلة، لكن الألعاب كانت جيدة. أدى هذا إلى العديد من عمليات إعادة الإصدار على Switch. ومن الجدير بالذكر أن The Legend of Zelda: Breath of the Wild تم تطويرها في الأصل لجهاز Wii U. كما أنها كانت تحتوي على Miiverse! نينتندو، من أجل حب Bowser، تعيد Miiverse. وكانت الشبكة الاجتماعية النقية الوحيدة.

بالطبع، هناك حجة قوية مفادها أن تصميم Wii U وفشله أدى إلى Switch. يسمح كلا الجهازين باللعب على الأجهزة المحمولة، لكن جهاز Wii U يتطلب ربط الأشخاص بوحدة تحكم ضخمة. من ناحية أخرى، فإن Switch هو وحدة التحكم (وليست ضخمة). باعت Nintendo Smash Hybrid 140 مليون وحدة اعتبارًا من ديسمبر. باعت Wii U أقل من 14 مليون جهاز طوال عمرها الافتراضي.

أغلقت Nintendo بالفعل متاجرها عبر الإنترنت لأجهزة 3DS وWii U العام الماضي، لذا فإن هذا هو الوداع الأخير. لحسن الحظ، تمكن المتسابقون السريعون بالفعل من التغلب على مستوى Super Mario Maker الذي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنه مستحيل قبل بضعة أيام فقط. الحياة تجد دائما وسيلة. نم جيدًا يا صديقي القدامى.