شباب الصحفيين تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

وجهت جبهة شباب الصحفيين، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء والتنمية والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر والمصريين والأمة العربية والإسلامية بالخبر واليمن والبركات.

قال هيثم طواله رئيس الجبهة، في بيان اليوم الاثنين: "في مثل هذه الأيام المباركة التي تسمو فيها قيم الحق والخير والجمال نجدد نحن شباب الصحفيين المهمومين بقضايا الوطن والمواطن العهد والوعد على مواصلة دعم و مساندة الدولة المصرية والوقوف صفا واحدًا مع القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للمصريين وجعلت مصر قوية متماسكة مترابطة إلى يوم الدين".

طالب طواله المصريين في كل مكان بالدعاء لمصر أن يحفظها من كل متربص وعميل وخاين وحاقد.