بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الغردقة لخوض مباراة الجونة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في العاشرة من مساء الثلاثاء على استاد الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي قبل السفر بطائرة خاصة إلى الجونة تمهيدا لخوض المباراة.