الرئيس الرواندى: "لن يترك شعبنا ميتا مرة أخرى" 

قال رئيس رواندا بول كاغامي، إن بلاده لن تشهد مرة أخرى ما حدث في الإبادة الجماعية عام 1994، وفي حديثه في الذكرى الـ 30 للإبادة الجماعية ضد التوتسي في البلاد.

وأضاف كاغامي، أن بشكل قاطع "لن يترك شعبنا للموت مرة أخرى، كان يتحدث خلال حفل إحياء الذكرى في BK Arena.

وبينما أشار كاغامي، بإصبع الاتهام مباشرة إلى تقاعس الدول الغربية عن تجنب أو وقف الإبادة الجماعية، مشيدًا بالدول الأفريقية التي جاءت لدعم رواندا.

وتابع"هؤلاء الجنود لم يخذلوا رواندا، بل المجتمع الدولي هو الذي خذلنا جميعا، سواء بسبب الازدراء أو الجبن".

وكان من بين الزوار الأجانب في الحفل قادة جنوب أفريقيا والكونغو وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتنزانيا، وكذلك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

كما حضر الرئيسان الأميركي والفرنسي السابقان بيل كلينتون ونيكولا ساركوزي.

واشتعلت عمليات القتل عندما أسقطت طائرة تقل الرئيس آنذاك جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، فوق كيغالي.

ثم تم استهداف التوتسي، الذين ألقي عليهم باللوم في إسقاط الطائرة وقتل الرئيس، من قبل الهوتو المتطرفين في مذابح استمرت أكثر من 100 يوم في عام 1994.

كما قتل بعض الهوتو المعتدلين الذين حاولوا حماية أفراد أقلية التوتسي.

ألقى الرئيس الرواندي بول كاجامي، باللوم على تقاعس المجتمع الدولي عن السماح بحدوث الإبادة الجماعية عام 1994، في الوقت الذي أحيا فيه الروانديون، يوم الأحد، ذكرى مرور 30 عاما على مقتل ما يقدر بنحو 800 ألف شخص على أيدي متطرفين مدعومين من الحكومة.

الرئيس الرواندي بول كاجامي

وأظهرت رواندا انتعاشا قويا ونموا اقتصاديا في السنوات التي تلت ذلك لكن لا تزال هناك ندوب وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت المصالحة الحقيقية قد تحققت في ظل الحكم الطويل لكاجامي الذي أوقفت حركته المتمردة الإبادة الجماعية واستولت على السلطة.

وقد أشاد به الكثيرون لجلبه الاستقرار النسبي، لكن آخرين شوهوا سمعته بسبب عدم تسامحه مع المعارضة.

قاد كاغامي فعاليات إحياء الذكرى الحزينة في العاصمة كيغالي. وكان من بين الزوار الأجانب وفد برئاسة بيل كلينتون ، الرئيس الأمريكي خلال الإبادة الجماعية ، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، الذي اتهمت جنوب إفريقيا بلاده بارتكاب إبادة جماعية في غزة في محكمة العدل الدولية.

واشتعلت عمليات القتل عندما أسقطت طائرة تقل الرئيس آنذاك جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، فوق كيغالي.

وألقي باللوم على التوتسي في إسقاط الطائرة وقتل الرئيس.

وأصبحت أهدافا في المذابح التي قادها المتطرفون الهوتو والتي استمرت أكثر من 100 يوم، كما قتل بعض الهوتو المعتدلين الذين حاولوا حماية أفراد أقلية التوتسي.

ولطالما ألقت السلطات الرواندية باللوم على المجتمع الدولي لتجاهله التحذيرات بشأن عمليات القتل، وأعرب بعض القادة الغربيين عن أسفهم.

بعد ترك كلينتون منصبه ، أشار إلى الإبادة الجماعية في رواندا باعتبارها فشلا لإدارته. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تسجيل فيديو قبل مراسم يوم الأحد إن فرنسا وحلفاءها كان بإمكانهم وقف الإبادة الجماعية لكنهم يفتقرون إلى الإرادة للقيام بذلك.

وجاء إعلان ماكرون بعد ثلاث سنوات من اعترافه "بالمسؤولية الساحقة" لفرنسا - أقرب حليف أوروبي لرواندا في عام 1994 - لفشلها في وقف انزلاق رواندا إلى المذبحة.

وقال كاجامي في كلمة "المجتمع الدولي هو الذي خذلنا جميعا، سواء بسبب الازدراء أو الجبن"، بعد أن أضاء شعلة تذكارية ووضع إكليلا من الزهور على موقع تذكاري يضم رفات 250 ألف من ضحايا الإبادة الجماعية في كيغالي.

كما شارك قصة ابن عمه الذي حاول إنقاذ عائلته بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. لم تنجو.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "لن ننسى أبدا أهوال تلك الأيام ال 100 ، والألم والخسارة التي عانى منها شعب رواندا ، أو الإنسانية المشتركة التي تربطنا جميعا ، والتي لا يمكن للكراهية التغلب عليها أبدا".

لا يزال التكوين العرقي في رواندا دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 1994 ، مع أغلبية الهوتو، ويمثل التوتسي 14 في المائة والتوا 1 في المائة فقط من سكان رواندا البالغ عددهم 14 مليون نسمة.