حبس مستريح العمرة بسوهاج نظير استخراج تأشيرات السفر لأداء العمرة

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم، في واقعة اتهام صاحب مكتب سفريات بسوهاج بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

نظير استخراج تأشيرات السفر لأداء العمر ة.. حبس مستريح العمرة بسوهاج

تلقى مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بلاغا من 10 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز ؛ بتضررهم من مالك مكتب سفريات - مقيم بدائرة المركز لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت (270 ألف جنيه) نظير استخراج تأشيرات السفر لأداء العمرة إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات وهمية ورفض رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

بسبب “لعب العيال ” .. حبس عاطل تسبب في انفجار شبكية عين المدرس بالبساتين

كما امرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس عاطل في واقعة مشاجرة بينه وبين مدرس بنطاق دائرة القسم،4 ايام علي ذمة التحقيقات حيث تسبب الأول في انفجار شبكية عين المدرس.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: إن “الواقعة بدأت أثناء لهو أطفالي الصغار أمام المنزل، ورش ابني الصغير الذي يعاني من صعوبات في التعلم أخته بالمياه أمام محل المتهم، ليخرج للأطفال ويتلفظ بألفاظ خارجة، قولت له دول أطفال ولم يتسببوا في أذى لك، قالي أنا دماغي كده ومحدش يقدر يعملي حاجة”.

وأضاف المدرس: “حدثت مشادة كلامية تطورت إلى أن أخرج المتهم سنجة وشومه من المحل الخاص به، ووقف أمام منزلي وقال لو كنت راجل انزلي، وأثناء نزولي لتهدئة الموقف، أوقفتني أمي وقالت أنا مش هضحي بيك إحنا مش بتوع مشاكل، سمعت كلامها ورجعت، ووقفت في البلكونة لمتابعة المشكلة، فحدفني بحاجة في وشي وبعدها بدأت أفقد الرؤية، وسمعت صريخ من زوجتي وأمي لوجود دم بيخرج من عيني، وتوجهت لمستشفى قصر العيني ليتم إبلاغي بانفجار القرنية، ولن يمكنني الرؤية بها مرة اخري”.

وتابع أنه “أثناء وجودي في المستشفى أبلغني بعض الجيران أنه تطاول على زوجتي وأمي، كما قام بحدف الزجاج على بلكونة المنزل هو وأخيه، وكسروا محل الموبايلات الذي يعمل فيه أخويا، وحررنا محضرًا في القسم ضدهم وتم القبض على المتهم، ويجرى حاليًا البحث عن أخيه”.

وبيّن التقرير الطبي أن المجني عليه يعاني من انفجار في شبكية العين اليمنى، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وإجراء جراحة لإصلاح الانفجار وخياطة الجرح.

وذكر التقرير، أن الغرض من العملية هو إغلاق الجرح وليس تحسين الرؤية، حيث إن العين لا ترى الضوء.