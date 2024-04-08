مرسول تحقق نموًا 30% في عدد مناديب التوصيل وتواصل توسعاتها بمصر

كشف مصطفى مغربي، مدير عام شركة مرسول مصر، الرائدة في خدمات التوصيل عند الطلب، عن معدلات نمو عدد مناديب التوصيل لدى الشركة، والتي وصلت إلى 30% خلال العام 2023، مؤكدًا أن حجم النمو مرتبط بشكل أساسي بنمو العمليات التي تحققها مرسول في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته الشركة لتكريم المتميزين من مناديب التوصيل، تقديرًا لمساهماتهم الجوهرية في تحقيق النجاحات المتتالية التي صنعتها مرسول مصر خلال الفترة الماضية.

وفي أمسية رمضانية بالقاهرة، اجتمعت الإدارة العليا لشركة مرسول مصر مع مجموعة مميزة من مندوبيها من مختلف المحافظات التي تعمل بها، من بينها القاهرة والإسكندرية والمنصورة، وتم تكريم أكثر من 50 مندوبا حققوا أداءً متميزًا من حيث عدد الطلبات، وحصدوا تقييماتٍ عالية من العملاء عبر تطبيق مرسول مصر، حيث تلقى المندوبون المُكرّمون جوائز مالية كبيرة، تقديرًا لجهودهم المُخلصة ومساهماتهم القيّمة في مسيرة الشركة.

وأضاف مصطفى مغربي: "يُمثّل هذا الحدث فرصةً مميزةً لبناء علاقاتٍ قويةٍ مع مناديب مرسول مصر، كشركاء أساسيين في نجاح الشركة، فمن خلال جهودهم الدؤوبة والنمو الذي ساهموا في تحقيقه، ستتمكن مرسول مصر من مواصلة توسعها وتوظيف المزيد من المناديب خلال العام الجاري، حيث نستهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال 2024، لنتخطى بذلك نسبة الزيادة في عدد المناديب التي حققناها العام الماضي 2023، والتي وصلت إلى 30%.

قال أحمد حمدي مدير التسويق بشركة مرسول مصر: " يُعدّ هذا الحدث بمثابة رسالة شكرٍ وتقديرٍ لجهود مناديب مرسول مصر، الذين يُعتبرون حجر الأساس في مسيرة نجاح الشركة. فبفضل جهودهم الدؤوبة والتزامهم بأعلى معايير الجودة، تمكنت مرسول مصر من تحقيق نموٍ هائلٍ خلال فترةٍ قصيرةٍ، وأصبحت اسمًا مألوفًا في مجال التوصيل في مصر".

وخلال الحفل عرضت مرسول نظرة شاملة حول التطورات التي شهدتها الشركة خلال العام الماضي، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات والنجاحات التي حققتها في مجال تطوير الخدمات وتوسيع نطاق توصيل الطلبات، مما ساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز شركات النقل والتوصيل في السوق المصري.

وبدأ الحفل بكلمات افتتاحية من ممثلي الإدارة العليا بالشركة، كما تم استعراض جهود الموظفين وتقدير مساهماتهم في دفع عجلة النجاح للشركة، مع تقديم الإدارة شكرها العميق وامتنانها لكافة العاملين على الأداء الرائع والتفاني في العمل، الذي ساهم في تحقيق النجاحات المذهلة التي شهدتها مرسول مصر مؤخرا.

وتضمنت فعاليات اليوم احتفالية ودية مع فريق العمل، وتوزيع هدايا تذكارية على جميع المناديب المشاركين في الحدث، بالإضافة إلى سحور جماعي يجمع إدارة مرسول مصر بمناديبها المتميزين.

ومنذ بداية العام الجاري 2024، تم اختيار مصطفى مغربي لتولي منصب مدير عام مرسول مصر، في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التميز والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، وسط منافسة متزايدة وتحديات متنامية في السوق المصرية.

ومن خلال تعيين مغربي كمدير عام، يتوقع أن تشهد مرسول مصر مزيدًا من التطور والنمو، والنهوض بمستويات الابتكار وتحسين الخدمات، وبناء علاقات قوية مع الشركاء والعملاء على حد سواء، من أجل تقديم تجارب لوجستية متميزة وفريدة، تلبي احتياجات العملاء بكفاءة وفعالية.