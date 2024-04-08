إنبي 2007 يفوز على الأهلي بركلات الترجيح

نجح فريق كرة القدم بنادي إنبي مواليد 2007 في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بركلات الترجيح، في المواجهة التي شهدها مجمع ملاعب النادي البترولي.



جاء فوز إنبي على الأهلي بنتيجة بركلات الترجيح 5/4، بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريقين طيلة المباراة.

وكانت مباراة النادي البترولي والمارد الأحمر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا كبيرًا من مسؤولي النادي البترولي، حيث يرغب المهندس أيمن الشريعي في إخراج جيل مميز من اللاعبين لصناعة الفارق في الكرة المصرية مستقبلًا.

ويقدم قطاع الناشئين بنادي إنبي نتائج مميزة وكبيرة خلال الموسم الحالي في جميع المراحل.