بنك مصر يجدد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي

يستهدف ضخ 25 مليار جنيه

قام بنك مصر بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بأعلى نسبة تمويلات مستهدفه تصل إلى 25 مليار جنيه مصرى وذلك يوم الأحد 31 مارس 2024 بحضور محمد الإتربى – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ومى عبدالحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

قال بنك مصر إن هذا يأتى فى إطار حرص بنك مصر على المساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالى وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى للوحدات السكنية وخاصة الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزى.

قال محمد الإتربى – رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بدء منذ عام 2014

وأشاد بالدور الفعال الذى قام به الصندوق والذى أدى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت إلى ما يقرب من 135 الف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك،

كما شملت نسبة السيدات إلى 25 % من إجمالى العملاء، وقد بلغ إجمالى قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد على 18 مليار جنيه مصرى منها مبلغ 8.7 مليار جنيه مصرى تم تحقيقها خلال اخر عامين ساهمت فى تبوء بنك مصر للمركز الأول بين البنوك المشاركة فى التمويل العقارى من حيث قيمة القروض التى تم منحها فى عام 2023.

قالت مى عبدالحميد – رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالدور الكبير لبنك مصر وكونه من الركائز الأساسية فى إنجاح خطة الدولة فى توفير مسكن ملائم لكل المصريين

وأكدت على ان النجاحات التى حققها الصندوق خلال السنوات السابقة والتى ساهمت فى تحقيق رؤية الدولة وتحقيق وأهدافها ويستهدف الصندوق استكمال تلك النجاحات خلال الفترة القادمة من خلال زيادة عدد الوحدات المطروحة لكافة فئات الشعب.

قال البنك أن توقيع هذا البروتوكول استكمالًا لدوره الرائد فى مجال التمويل العقارى حيث شارك البنك فى مبادرات البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، بهدف تعزيز قطاعى العقارات والإنشاءات من أجل محدودى ومتوسطى الدخل.

موضحاً أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقارى سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملائه وتلبية رغباتهم فى توفير المسكن المناسب.

وقام البنك مؤخرًا بطرح منتج جديد ومتميز وهو منتج «الاجارة العقارية» المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الاسلامية «كنانة».

ونوه إلى أن البنك يحرص دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.