فريق «التعمير والإسكان» لكرة القدم يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية

بحضور حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ولفيف من رؤساء البنوك المشاركة، وفى أجواء رمضانية مميزة مفعمة بالحماس والروح الرياضية العالية

اختتمت الدورة الرمضانية للبنوك فى دورتها الثالثة بفوز بنك التعمير والإسكان بضربات الترجيح على بنك فاب مصر بنتيجة ٣-٢ فى المباراة النهائية والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليتوج بذلك بطلًا ويحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية للقطاع المصرفى.

وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بهذا الفوز، كما توجه بجزيل الشكر لفريق بنك التعمير والإسكان وإدارته الفنية، لما قدموه من أداء قوى ومهارات عالية، وتحليهم بالروح الرياضية وإصرارهم على بذل قصارى جهودهم لإحراز لقب البطولة، والتى كانت من أهم عوامل نجاحهم فى تلك البطولة، متمنيًا للجميع حظًا وفيرًا فى البطولات القادمة.

وحرص غانم خلال الفترة السابقة، على توجيه المشرفين القائمين على الفريق الرياضى لكرة القدم بالبنك، بتوفير وتقديم كافه أوجه الدعم للفريق وإدارته الفنية، حتى يظهر بالشكل الفنى الذى يليق ببنك التعمير والاسكان كأحد البنوك المصرفية الرائدة فى السوق المصرفى المصرى