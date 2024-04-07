«الزراعى المصرى» يشارك الأسر الأكثر احتياجًا فى كل المحافظات

أطلق البنك الزراعى المصرى قوافل الخير بمناسبة شهر رمضان المبارك لتجوب كافة القرى والمراكز فى جميع محافظات الجمهورية لتوزيع المساهمات الغذائية وتوفير احتياجات محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من المواد التموينية لإدخال البهجة والسرور على مئات الآلاف من الأسر فى الشهر الفضيل، وهو ما يحرص عليه البنك الزراعى المصرى فى كافة المناسبات تأكيدًا لدوره فى مساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة لتوفير الحياة الكريمة لمئات الآلاف من الأسر فى كافة المحافظات.

وقام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وفريق الإدارة العليا للبنك ورؤساء المناطق والقطاعات بتكثيف زياراتهم لكافة محافظات الجمهورية لتسليم السادة المحافظين كوبونات المساهمات الغذائية وكراتين رمضان المهداه من البنك للأسر الأكثر احتياجا تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.

وخلال تلك الزيارات ثمن المحافظين جهود البنك الزراعى المصرى فى المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير المساهمات العينية من المواد التموينية للأسر الأكثر احتياجا بالقرى والمراكز للتخفيف عن كاهل هذه الأسر فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن إطلاق قوافل الخير لتقديم يد العون لمئات الآلاف من الأسر الأكثر احتياجا ومشاركتهم فرحة شهر رمضان الكريم، يستهدف المساهمة فى دعم جهود الدولة لمد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد من أهالينا فى كافة أنحاء الجمهورية بدءًا من المناطق المحرومة والنائية فى المحافظات الحدودية وصولًا لأصغر قرية فى محافظات الصعيد والدلتا، مع التركيز على القرى المشمولة بمبادرة حياة كريمة تفعيلًا لمبدأ التكافل الإجتماعى وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة جنبا إلى جنب بهدف تحسين مستوى معيشة المصريين وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس البنك الزراعى المصرى أن قوافل الخير الرمضانية تنوعت هذا العام وفقا لاحتياجات كل محافظة لتيسير حصول أهالينا على احتياجاتهم، حيث يتم توزيع المواد التموينية وكراتين رمضان بسيارات نقل كبيرة مباشرة على الأسر الأكثر احتياجا مباشرة فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية فى أماكن تجمعاتهم، أما باقى المحافظات فيتم توزيع كوبونات شراء المواد التموينية على المستحقين ليقوموا بصرف المواد التموينية وفقا لاحتياجاتهم من أى مجمع استهلاكى تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة التموين.