93% ارتفاع أرباح التجارى وفا بنك ايجيبت

أظهرت نتائج أعمال التجارى وفا بنك إيجيبت، ارتفاع صافى أرباحه إلى 2.005 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 مقارنة بـ 1.038 مليار جنيه عن السنة المالية 2022، بزيادة قدرها 967 مليون جنيه وبنسبة نمو 93.2%.

وقال البنك إنه تخطى الأزمات العالمية، موضحا أن إجمالى الأصول ارتفع إلى 88.7 مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ 61.7 مليار جنيه مصرى فى ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 27 مليار جنيه مصرى أو ما يعادل 43.7%.

و حقق البنك طفرة كبيرة فى القروض حيث زادت حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 44 مليار جنيه مصرى فى نهاية 2023 مقارنة بـ 32.2 مليار جنيه مصرى بنهاية العام الماضى مسجلةً بذلك زيادة قدرها 11.8 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو 36.6%.

وحقق البنك معدل عالى بالنسبة للودائع لتصل الزيادة إلى 45.5% عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 مقارنة بنهاية العام الماضى، حيث بلغ إجمالى الودائع فى نهاية ديسمبر 2023 مبلغ 76.4 مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ 52.5 مليار جنيه مصرى بنهاية العام السابق بزيادة قدرها 23.9 مليار جنيه مصرى.

تركزت بشكل أساسى فى زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب والودائع جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذى يعد ضروريًا لاستيعاب تقلبات أسعار الفائدة مما أدى إلى تحسن ملموس فى إدارة السيولة.

وحقق صافى النمو فى الدخل من العائد نسبة قدرها 62% حيث بلغت 4.2 مليار جنيه مصرى فى 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه مصرى عن عام 2022، مع زيادة فى صافى الأتعاب والعمولات والتى بلغت 831 مليون جنيه مصرى فى عام 2023 مقابل 493.7 مليون جنيه مصرى فى 2022 بنسبة نمو 68 %، وقد بلغ صافى دخل المتاجرة 237.6 مليون جنيه مصرى فى 2023 مقابل 171 مليون جنيه مصرى فى 2022 بنسبة نمو 39%.