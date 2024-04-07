لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تطرح استبيان حول "صورة المرأة" في دراما وبرامج رمضان

أعدت لجنة الاعلام بالمجلس القومى للمرأة، استمارة استبيان لرصد صورة المرأة فى دراما وبرامج شهر رمضان 2024،، وتضمنت عددًا من التساؤلات بشأن الخروج برصد مفصل لصورة المرأة فى دراما رمضان هذا العام .

وأكدت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الاعلام بالمجلس، أن الهدف من الاستبيان هو الخروج بالتقرير النهائي حول صورة المرأة فى دراما رمضان 2024، والذى وضعه خبراء وأساتذة متخصصين من لجنة الإعلام بالمجلس .

وأوضحت ان الاستبيان تضمن عددا من الأسئلة من بينها الانطباع العام عن الشخصيات النسائية المقدمة في أعمال رمضان ٢٠٢٤، والرضا عن صورة المرأة المقدمة، وأكثر المشاهد التى لاقت الإعجاب، وطرح تقييم للنماذج النسائية المقدمة من خلال الأعمال الدرامية، وأكثر القضايا التى تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان، وأكثر المسلسلات التى نالت الاعجاب .

كما تضمن الاستبيان أسئلة عن صورة المرأة من ذوي الهمم في الأعمال الرمضانية، وأكثر قضايا المرأة التي تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، فضلا عن كيفية التناول الإعلامى لقضايا المرأة .

وللمشاركة فى هذا الاستبيان من خلال الرابط التالى

https://forms.gle/cuQtsLxzSANnTjVb9