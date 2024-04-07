البطلة الأولمبية فريال أشرف تعود للملاعب بعد توقف لمدة عام

كشف الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، أن البطلة الأولمبية فريال أشرف، ستعود إلى المشاركة مع الفراعنة في بطولة الدوري العالمي ”البريميرليج“ للكبار والمقرر اقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل المقبل، في الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت فريال أشرف لاعبة نادي المؤسسة العسكرية والمنتخب الوطني للكاراتيه، في تصريحاتها أنها متوقفة عن اللعب منذ أكثر من عام، مشددة أنها لم تكن تنوي اعتزال اللعب، وأنها توجت بميدالية ذهبية في بطولة العالم التي تلت أولمبياد طوكيو.

أضافت فريال أنه بعد المشاركة في بطولة العالم نوفمبر 2023، حملت لذلك كان يجب أن تتوقف عن اللعب والتدريبات، وبعد الولادة مباشرةً بدأت في العودة مرة آخرى.

أردفت صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو أنها كانت تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة، بعد الأولمبياد وهو ما تصادف بفترة حملها.

استطردت فريال أنها عادت للتدريبات بعد أسبوعين فقط من الولادة، حيث بدأت يوم 25 ديسمبر بتدريبات لياقة بدنية مع المدرب محمد علي، ومنذ ما يقرب من شهر ونصف بدأت في تدريبات الكاراتيه مع المدرب خالد فضل قبل أن تنتظم في تدريبات المنتخب المصري منذ عدة أسابيع تحت قيادة الجهاز الفني المكون من مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية، عبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر للكبار، هانى قشطة مدرب منتخب مصر للسيدات كوميتية،

تابعت فريال أنها لم تستعيد مستواها بعد لاحتياجها لتدريبات مكثفة حتى تعود إلى الوزن الذي كانت تلعب به وهو ما يعد أكبر تحدي يواجهها الآن حيث ستخوض البطلة الأولمبية منافسات البريميرليج في ميزان 68 كجم وهو نفس الميزان الذي حصدت فيه الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

أضافت فريال أن الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقيقه هو المشاركة والتتويج بميدالية في بطولة العالم 2025 التي ستقام في مصر.

وأبدت فريال حزنها الشديد بسبب خروج الكاراتيه من الأولمبياد مؤكدة أنها لعبة تستحق التواجد في الدورات الأولمبية.

وأتمت فريال تصريحاتها أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج في بطولة البريميرليج بالقاهرة خاصة أنها أول بطولة ستخوضها بعد الحمل والولادة وهو ما يزيد من صعوبتها.