تعرف على بعثة مصر ببطولة العالم لناشئي السلاح بالسعودية

تستعد بعثة منتخب مصر للسلاح لانطلاق بطولة العالم للناشئين والشباب، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 12 حتى 20 من شهر أبريل الجاري.

بعثة سلاح الشيش

وضمت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش كل من عبدالرحمن طلبه وسارة عمرو، ويرافق الفريق المدرب ماهر حمزة.

وتقام منافسات سلاح الشيش من يوم 12 حتى ال 14، ومن المقرر أن تغادر البعثة في ال 11 من الشهر الجاري.

بعثة سلاح سيف المبارزة

بينما جاءت قائمة سلاح سيف المبارزة للناشئين والناشئين كالتالي:"محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد وسلمى طارق وفرح محفوظ وهنا عراقي ولولوة سليمان".

وضمت قائمة سلاح سيف المبارزة شباب وشابات كل من:"لولوة سليمان وفريدة عبدالحميد وهبه عمرو وعبدالله نصر ومصطفى عامر وإسلام أسامة".

ويشارك كل من إسلام أسامة ولولوة سليمان في منافسات الناشئين والناشئات، ويرافق الفريق مدربي سلاح سيف المبارزة سيد سامي وإسلام جمال.

وتقام منافسات سلاح سيف المبارزة في الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري، كما تغادر البعثة في ال 14 من الشهر الجاري.

بعثة سلاح السيف

وجاءت قائمة سلاح السيف ناشئين وناشئات كل من:" أحمد هشام وزياد نوفل وياسين خضر والعنود حجازي وريناد الدكش".

بينما ضمت قائمة الشباب والشابات كل من:" عمر دويدار وعلي دويدار وأدهم شلبي ونجوى نوفل وخديجة هشام".

ويشارك كل من عمر دويدار ونجوى نوفل وخديجة إسماعيل في منافسات الناشئين والناشئات، ويرافق الفريق مدربي سلاح السيف فينسيت انيستيت وجمال عبداللطيف.

وتقام منافسات سلاح سيف المبارزة في الفترة من 18 حتى 20 أبريل الجاري، كما تغادر البعثة يوم 17 من الشهر الجاري.

البعثة الإدارية

ويترأس البعثة كل من طارق الحسيني وأيمن منير، كما يرافق البعثة المدير الإداري أيمن غنيم والجهاز الطبي محمد الجمال وغادة عاطف.