إريكسون تدعم اورنچ لتطوير بنية تكنولوجية قوية

أعلنت شركة إريكسون، عن اختيارها من قبل شركة اورنچ مصر لتكون شريكها الاستراتيجي لدعم عمليات التحول الرقمي وتطوير بنية تكنولوجية قوية تعزز شبكة اورنچ مما يسهم في إتاحة خدمة متميزة للعملاء والارتقاء بأعمال الشركة، ويأتي هذا في إطار التحالف المستمر بين الشركتين.

وقد وقعت الشركتان اتفاقية لعدة سنوات تتضمن استخدام حلول إريكسون الرائدة Catalog Manager وOrder Care، والتي تُعَد جزء من محفظة منتجات الشركة لأنظمة دعم الأعمال والعمليات (Core Commerce) التي تتوافق مع البنية الرقمية المفتوحة (ODA)، وستمثل هذه الحلول المبتكرة ركيزة أساسية في البنية الرقمية السحابية الأصلية الاستراتيجية.

هذا وستؤدي الإمكانيات الجديدة المضافة لشبكة اورنچ مصر إلى منح العملاء المزيد من المرونة من خلال تحسين عملية الاشتراك في الخدمات لتتمتع بالمزيد من التخصيص والرقمنة، كما ستوفر التقنيات الجديدة لاورنچ مصر القدرة على الحصول على بيانات إضافية ورؤى دقيقة حول تفضيلات العملاء، مما سيساعد في اتخاذ قرارات تسعير تنافسية.

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل إريكسون على تحديث حل Ericsson Charging المستخدم حاليًا في اورنچ مصر وترقيته للوصول إلى قدرات النظام الكاملة في مجال دفع الفواتير تماشيًا مع أهداف الشركة المالية، حيث اتخذت اورنچ مصر خطوات هامة فيما يتعلق بتبسيط عملية تكوين الأعمال من خلال الدمج بين الحل الشامل المقدم من إريكسون ونظام Ericsson Charging مع الاعتماد على مزامنة الشبكة القائمة على نظام Catalog. كما تهدف اورنچ مصر إلى التوسع في استخدام الحل المقدم من إريكسون Ericsson Mediation لتلبية متطلبات التطوير بما يتيح لها تحقيق أهدافها التشغيلية والمتعلقة بتحسين تجربة العملاء. كما تتبنى شركة اورنچ مصر حلول إريكسون Catalog Manager و Order Careكحلول سحابية مبتكرة تُطبَق باستخدام نظام Ericsson Cloud Container Distribution، بما يضمن تحقيق هذا التحول الضخم نحو المستقبل.

قال الدكتور أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بشركة اورنچ مصر: "تلتزم اورنچ مصر بالقيام بدور حيوي في مسيرة الدولة للتحول الرقمي تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة لدعم رؤية مصر 2030. ونؤمن بأن تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع إريكسون ستسهم في تسريع جهودنا لبناء بنية تحتية رقمية متقدمة من خلال شبكتنا، ولذا تمثل هذه الخطوة محطة هامة ضمن جهودنا المشتركة لتأسيس عالم أكثر اتصالًا".

عقب هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون المملكة العربية السعودية ومصر في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "تُعَد تجربة الخدمة الرقمية، ومزامنة الشبكة القائمة على نظام Catalog، وتقنية السحابة الأصلية تكنولوجيات أساسية لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) ليتمكنوا من إدارة العمليات بنجاح في ظل التحديات المعقدة التي تنشأ في عصر تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IoT). ومن هنا، نحرص في إريكسون على تسخير تقنياتنا دائمة التطور لدعم مقدمي خدمات الاتصالات المحليين، مثل اورنچ مصر، في بناء شبكات ملائمة للمستقبل".