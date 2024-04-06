«إيجل للاستشارات المالية» توقع عقد رعاية مع شركة سيتى لاب «CILB»

4 بنود مهمة

علمت «الوفد» أن شركة إيجل للاستشارات المالية برئاسة الدكتور ياسر عمارة، قامت بتوقيع عقد رعاية مع شركة سيتى لاب «CILB» بموجبه تقوم شركة «إيجل» برعاية ستى لاب.. ويبدأ تنفيذ بنود عقود الرعاية مطلع مايو القادم 2024.

يتضمن العقد 4 بنود مهمة تتعلق بالتزامات وحقوق كل طرف وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة، على أن يتضمن العقد النص على دور الراعى فى بناء وتأهيل منظومة علاقات المستثمرين داخل الشركة، مع ضرورة مراعاة، التأكد من وجود مسئول علاقات المستثمرين مؤهل، وذو خبرة سابقة فى المجالات ذات الصلة، أو أن يكون قد اجتاز البرنامج التدريبى المعتمد من البورصة، وكذلك أهمية وجود سياسة واستراتيجية لمسئولى علاقات المستثمرين، مع تدريبهم وتأهيلهم، بالشكل الذى يؤدى إلى تمكين المستثمرين من التعرف على المستجدات وتطورات الشركة، بما يسمح باتخاذ قراره الاستثمارى على معلومات دقيقة.

كما تتضمن بنود العقد تدريب مسئولى علاقات المستثمرين على التواصل مع أطراف السوق، وعقد اجتماعات دورية للتوعية المستمرة بأنشطة الشركة واستراتيجيتها، والعوامل التى تؤثر على الربحية والخطط المستقبلية للشركة، وكذلك العمل على أن يكون مسئول علاقات المستثمرين متواجد بصورة دائمة، وأيضاً توجيهه إلى السعى لزيادة تغطية المحللين الماليين.

وكانت شركة إيليت للاستشارات المالية قد قامت مؤخرا بفسخ عقد الرعاية مع شركة سيتى لاب بالتراضى.