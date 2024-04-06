شريف العريان: الاستيميشن لم يدرج في أولمبياد باريس والألعاب الأفريقية بمصر مؤهلة للوس أنجلوس

نفى شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث دخول لعبة الاستيميشن في برنامج أولمبياد باريس 2024.

وقال شريف العريان في تصريحات خاصة عبر برنامج فاست بريك مع محمد عفيفي عبر إذاعة أون سبورت إف إم، رياضة الاستميشن لم تدخل أولمبياد باريس 2024 ولم يصلنا أي خطاب رسمي بشأن هذا الأمر.

وعن دورة الألعاب الأفريقية بغانا، أوضح العريان أن الدورة أقيمت في وقت غريب وكنا نستهدف تحقيق أكثر من 80 ميدالية ذهبية، ولكن الدول الكبرى فكرت بنفس فكر مصر ولم ترسل كل لاعبيها، بسبب نظام وتوقيت الدورة.

وأكد أن مصر اتفقت مع اللجنة الأولمبية الدولية أن دورة الألعاب الأفريقية مصر 2027 ، ستكون مؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 في جميع الألعاب.

وتابع قادرين على تنظيم أولمبياد 2036، ودورة الألعاب الأفريقية المقبلة ستكون بروفة للأولمبياد.

وأكمل هناك أكثر من 10 دول تنافس مصر على ملف استضافة أولمبياد 2036، ولكن مصر لديها قوة كبيرة في ملف استضافة أولمبياد 2036، بعد تأكيد دعم 54 دولة أفريقية لملف القاهرة.

وأتم شريف العريان تصريحاته، قائلا:" الخماسي الحديث قادر على تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو2020، وأعد الشعب المصري بتقديم مستوى مميز في أولمبياد باريس 2024.