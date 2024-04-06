خالد فتحي: الزمالك ضم ثلاثة صفقات للسوبر الإفريقي.. وقادرون على حصد اللقب

أكد خالد فتحي مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك لكرة اليد، أن الزمالك قادر على التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد.

ووجه خالد فتحي في تصريحات خاصة ببرنامج فاست بريك مع محمد عفيفي على راديو أون سبورت إف إم، رسالة خاصة لجماهير نادي الزمالك الزمالك قائلا: "لا تقلقوا الجميع خلف فريق اليد ومجلس الإدارة يسعى لبناء جيل قوي ينافس على كافة البطولات".

وتابع الزمالك ضم 3 صفقات من أجل بطولة السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس، وهم المونتينيجري فوكو بروزان، والتونسي محمد رضا فراد، وميدو العربي

وأوضح أن المونتنيجري فوكو بروزان، سيخوض مع الزمالك بطولة السوبر الأفريقي فقط، ولن يخوض بطولة كأس الكؤوس مثل الثنائي الآخر.

وأكمل كريم هنداوي إبن نادي الزمالك، وكان يتمنى تمثيل الفريق في السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس، ولوائح الاتحاد الدولي هي التي منعته من تمثيل الزمالك.

وأردف فشل صفقة يوسف بني علي لاعب برشلونة السابق، بسبب تعرضه للإصابة وناديه الحالي رفض التخلي عنه.

وأتم خالد فتحي تصريحاته أن إصابة هشام صلاح في دورة الألعاب الأفريقية، ضربة قوية للزمالك وأثرت على الفريق بشكل قوي.