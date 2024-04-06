نظمت لجنة المرأة بحزب الوفد بني سويف تقيم حفل إفطار الطفل السعيد، حفل إفطار الطفل السعيد لعدد ١٠٥ اطفال، وذلك يوم الخميس الموافق ٤/٤/٢٠٢٤م، بنادى تجديف ضباط الشرطة ببني سويف، وذلك برئاسة الدكتورة ماريا لوندى "رئيس اللجنة بمحافظة بنى سويف"، وبمشاركة السيدات الفضليات عضوات اللجنة.

جاء ذلك بحضور وتشريف النائبة سهام بشاي "عضو مجلس النواب، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بني سويف"، والنائبة عبير جمال "عضو مجلس النواب"، وحضور لفيف من قيادات العمل العام والسياسي بالمحافظة.

و تضمن الحفل أمسية رمضانية، إنشاد، تنورة، فوازير، رسم على الوجه، العاب وسيرك.

فى ختام اليوم أعرب الجميع عن سعادتهم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.