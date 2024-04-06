نتائج مميزة لمنتخب القوس والسهم في بطولة كهرمان الدولية

حققت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم المشاركة في بطولة كهرمان الدولية، المقامة في تركيا نتائج مميزة على مدار الأيام القليلة الماضية.

ونجح منتخب مصر في الفوز على ألمانيا بنتيجة 6-0، والفوز على منتخب استراليا بنتيجة 5-4 في دور الثمانية، قبل الخسارة من انجلترا بنتيجة 2-6 ،وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره الهولندي غداً على الميدالية البرونزية.

وفي سياق متصل فاز شريف محمد على منافسه الإسباني بنتيجة 6-4، قبل أن يخسر من لاعب أوزبكستان بنتيحة 5-6، بعد التعادل واللجوء لرمي سهم وسهم لكل لاعب، في حين فاز يوسف طلبة على لاعب النمسا بنتيحة 6-2، وخسر من منافسه الهولندي 2-6.

ونجح شريف محمد في تسجيل 654 نقطة في حين سجل يوسف طلبة 649 نقطة في المنافسات.

وتقام بطولة كهرمان في مدينة أنطاليا بمشاركة 20 منتخب، وتضم البطولة العديد من المنتخبات الأوروبية أمثال الدنمارك وجورجيا وانجلترا وفرنسا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى بعض المنتخبات الأسيوية وأبرزها السعودية والكويت وماليزيا.

ويمثل بعثة المنتخب المصري كل من، يوسف طلبة وبهاء عمرو وشريف محمد وعلي عبد البر، ويرافق البعثة الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، ويترأس البعثة العميد هاني حسين.

وحرص الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر على مشاركة المنتخب في البطولة، من أجل تجهيز اللاعبين للبطولات الدولية المقبلة ودورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.