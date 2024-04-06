السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائيات كأس مصر للكرة الطائرة رجال و سيدات بدون جمهور

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن حسن عابد المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 المقرر إقامتهاعلى صالة  إتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13  بدون جمهور ،حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع وادى دجلة.

كما يقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا  ، حيث تأهل لنصف النهائى فرق كلا من ، الأهلى و الزمالك وبتروجت و طلائع الجيش .

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم السبت لقاء فاصل لتحديد بطل دورى سيدات الكرة الطائرة بين الأهلى و الزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، بينما يلتقى الزمالك مع الأهلى على صعيد الرجال فى الحادية عشر مسار اليوم فى ثان جولات نهائى بلاى أوف النهائى .

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

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