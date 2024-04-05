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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سبورتنج يهزم سموحة ومباراة فاصلة لتحديد برونزية دوري الكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره سموحة   بنتيجة3/1  ، فى ثان جولات  تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد صاحب البرونزية  .

ونجح سموحة  فى تحقيق الفوز بأول مباراة فى منافسات تحديد صاحب البرونزية أول أمس ، على نفس الصالة، بينما يلتقى بعد قليل الأهلى مع الزمالك لتحديد البطل ، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة  فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة  السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.

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